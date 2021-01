Caso Hakimi, il Real fa chiarezza. Il comunicato

Nelle ultime ore è montato il caso Hakimi, riguardo il presunto mancato pagamento relativo alla prima rata da 10 milioni che l’Inter avrebbe dovuto versare al Real Madrid entro dicembre, e non ancora arrivato. Alejandro Camano, procuratore del marocchino, aveva parlato con FcInter 1908 stemperando i toni: “Madrid su Hakimi? Quali sono, non ne so nulla. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da Madrid. Achraf sta bene nell’Inter ed è concentrato solo nel fare il massimo con l’Inter. Il suo obiettivo è di vincere con la maglia dell’Inter, non pensa ad altro”. Secondo le parole di Camano quindi, non ci sarebbe nessun caso o problema, così come per lo stesso Real Madrid. E’ arrivato infatti il comunicato ufficiale del club madrileno per far chiarezza sulla situazione: “In relazione all’informazione pubblicata oggi dal Corriere dello Sport su presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid vuole evidenziare come questa informazione sia assolutamente falsa. Il Real Madrid non ha mai avanzato, in alcun momento, alcuna richiesta di garanzie nei confronti dell’Inter come sostiene il quotidiano. I termini di pagamento di Hakimi all’Inter fanno parte di normali e abituali relazioni contrattuali tra club. E ancor di più con l’Inter, club con cui il Real Madrid ha sempre mantenuto e mantiene rapporti eccellenti e club storico e amico”.

Foto: logo