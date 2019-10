Caso Griezmann, pace fatta: all’Atletico 15 milioni, al Barça una prelazione su Saul e Gimenez

Il caso Griezmann sembra destinato ad andare in archivio. E’ arrivata la pace tra il Barcellona e l’Atletico Madrid che – secondo quanto svela El Mundo – nelle ultime ore avrebbero raggiunto un accordo per chiudere la vicenda. Questi i dettagli: il club catalano verserà nelle casse dell’Atletico 15 milioni di euro in cambio della prelazione su dieci giocatori dei Colchoneros, tra cui Saul e Gimenez.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona