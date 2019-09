Caso Griezmann, la Federazione multa il Barcellona di… 300 euro

La scorsa estate, Antoine Griezmann ha salutato l’Atletico Madrid concretizzando un trasferimento al Barcellona che sarebbe già potuto arrivare con un anno di anticipo. I Colchoneros, però, avevano denunciato alla Federazione spagnola il club catalano, reo di aver tenuto contatti con il calciatore a stagione in corso, quando il calciomercato era chiuso e senza passare attraverso il consenso della sua allora società. Oggi la RPEF ha annunciato la decisione finale sulla spinosa questione: la violazione c’è stata, la multa è richiesta. Solo che è di 300 euro, una cifra che, per un club delle proporzioni del Barça, è davvero, davvero irrisoria. Questo un estratto del comunicato della Federazione: “Tenendo conto della capacità economica del club e dell’importo dell’operazione economica che ha dato origine a questo espediente, il Comitato è cosciente che il pagamento di 300 euro, al di là della sua natura meramente simbolica (la multa si impone perché il club è stato considerato autore di una infrazione disciplinare), non contribuirà al fatto che il club sanzionato in particolare e, probabilmente, altri club che si potrebbero in futuro trovare nella stessa situazione, adeguino il proprio comportamento alle richieste del regolamento“.

Foto: twitter Barcellona