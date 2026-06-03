Caso Embolo: problemi con l’ESTA

03/06/2026 | 13:11:14

Mentre la Svizzera è atterrata sul suolo americano ed inizia così la sua avventura in vista del Mondiale, in patria si discute per il “caso Embolo”. L’attaccante svizzero ha avuto problemi con l’autorizzazione ESTA, ovvero il documento necessario per entrare negli USA. Questa mattina è stato comunicato agli elvetici, che la pratica dell’attaccante aveva bisogno di ulteriori verifiche, costringendolo a vedere i suoi compagni partire senza di lui. Filtra comunque ottimismo dalla Nazionale, che sui social ha scherzato sulla situazione: “Un posto vuoto, ma non per molto. Ci vediamo presto, Breel”.

Foto: Instagram Svizzera