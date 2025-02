Caso Dorval-Vazquez, la decisione del Giudice Sportivo

Ha fatto tanto discutere, nel weekend, quello che è successo al San Nicola durante la sfida tra Bari e Cremonese. Nel finale della gara è infatti andato in scena un battibecco tra Dorval e Vazquez, conclusosi con il calciatore dei pugliesi uscito dal campo in lacrime. Moreno Longo, allenatore dei padroni di casa, ha poi chiarito il tutto in conferenza stampa, dichiarando come l’argentino avesse rivolto delle frasi di matrice razzista nei confronti del suo difensore. Di seguito la decisione ufficiale del Giudice Sportivo: “Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori testimonianze, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti accaduti al termine della gara“.