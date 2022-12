Caso D’Onofrio: il figlio di Mattarella difenderà Trentalange

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarà anche Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del presidente della Repubblica, Sergio, nel collegio difensivo di Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, in merito alla vicenda D’Onofrio. Gli altri legali saranno Avilio Presutti e Paolo Gallinelli, che è stato coinvolto nei processi di Calciopoli come avvocato dell’arbitro Massimo De Santis.

Mattarella, 54 anni, laureato in Giurisprudenza a Palermo, non è nuovo per la questione del diritto sportivo. Si è infatti occupato della querelle sull’indice di liquidità collegato all’ammissibilità ai campionati per conto della Lega di Serie A, riportando in quell’occasione un successo davanti al Collegio di garanzia presso il Coni.

Foto: twitter AIA