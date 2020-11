Caso Diawara, oggi l’appello di Verona-Roma

Il campionato si gioca anche in tribunale. Non è soltanto la giornata di Juventus-Napoli, perché oggi verrà deciso anche l’esito di Verona-Roma. Dopo lo 0-0 maturato sul campo, i giallorossi hanno perso 3-0 a tavolino per aver erroneamente inserito Diawara nella lista dei giocatori under 23.

L’udienza di fronte alla Corte d’appello federale comincerà alle 14.30 e la sentenza potrebbe essere pronunciata in serata o al massimo domani mattina.

Foto: Instagram Diawara