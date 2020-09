Caso Diawara, la Roma farà ricorso contro la sconfitta a tavolino

Dopo la decisione del Giudice Sportivo di infliggere alla Roma la sconfitta a tavolini per 3-0 contro il Verona, in merito al caso Diawara, il club giallorosso ha annunciato attraverso il proprio sito che presenterà il ricorso. Questo il comunicato: “L’AS Roma presenterà reclamo contro la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la sconfitta per 0-3 dei giallorossi nella partita contro il Verona, conclusasi sabato 19 settembre con il risultato di 0-0”.