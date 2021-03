Dopo che nel pomeriggio era stata accolto il ricorso della Roma contro la sconfitta subita a tavolino con il Verona per il caso Diawara, da parte del Collegio di Garanzia del CONI, lo stesso organo ha fissato la data per l’udienza in presenza del ricorso per il 15 marzo alle ore 15.30.

