Caso Diawara, accettata dal Collegio di Garanzia la richiesta di ricorso della Roma

Non è ancora chiusa la questione relativa alla sconfitta a tavolino della Roma contro l’Hellas Verona, ad oltre cinque mesi di distanza, quando i giallorossi schierarono Amadou Diawara che non era però stato inserito nella lista dei 25 per la Serie A. Dopo la sentenza la Roma non si è però arresa e, difesa dall’avvocato Conte, ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che dopo un lungo tira e molla discuterà il caso tra venerdì 12 marzo e mercoledì 17. L’organo ha accolto l’istanza del club giallorosso di discutere il ricorso in presenza e non per via telematica, e la data precisa verrà notificata nelle prossime ore

Foto: gazzetta