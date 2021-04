Caso di razzismo in Serie D. Il comunicato del Seregno contro l’arbitro

Attraverso un duro comunicato sul proprio sito ufficiale, il Seregno, formazione di Serie D in testa al Girone B e impegnata ieri sul campo del Crema ha voluto rendere noto un caso di razzismo subito dal club da parte del direttore di gara: “Il Seregno Calcio, alla luce degli insulti razzisti gravi pronunciati dall’arbitro Domenico Castellone di Napoli ai danni dei nostri giocatori durante la partita Crema-Seregno procederà a fare un esposto a tutti gli organi competenti. La Lega di Sibilia dimostra ancora una volta di avere poco in comune con il mondo dello Sport. Ora ogni limite è stato superato. Il Seregno Calcio evidenzia la vergognosa gestione della partita culminata con 3 espulsioni ai nostri danni da parte di un arbitro impresentabile. Nonostante questo accanimento, in inferiorità numerica, il Seregno a soli due minuti dalla fine della partita è andato a segno due volte portando a casa i 3 punti contro il Crema. Più forti delle ingiustizie, più forte delle LND che si dimostra ancora una volta un movimento gestito da un vertice inadeguato. Cosimo Sibilia è il cancro del Calcio. Davide Erba”.

