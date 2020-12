Caso Casertana, il presidente della Viterbese: “Abbiamo rispettato le regole. Avremmo dovuto perdere a tavolino?”

Oggi la Casertana ha comunicato che due dei calciatori scesi in campo ieri con la Viterbese sono risultati positivi al Covid-19. Il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano ha affidato a una nota, comparsa sul sito del club laziale, il suo pensiero in merito a quanto accaduto ieri in occasione della gara di ieri, con i campani che si sono presentati in nove. Queste le parole di Romano: “La Viterbese, nell’apprendere con dispiacere la positività al Covid-19 di altri tesserati della Casertana ai quali vanno i migliori auguri per una pronta guarigione, vuole ribadire la propria condotta, totalmente volta al rispetto delle regole e dei protocolli vigenti. Dalla ragione siamo passati al torto dal punto di vista mediatico. La Casertana ha gridato allo scandalo in quanto noi non avremmo dovuto giocare la partita. Ma non è una situazione che dipende dalla Viterbese. Cosa avremmo dovuto fare? Non giocare e perdere a tavolino? Mi sembra una cosa assurda. A fine partita siamo stati minacciati e offesi ma noi continuiamo ad avere una gogna mediatica, per quale motivo? Contro la Vibonese noi ci siamo trovati in una situazione simile, decimati a causa del Covid-19. Abbiamo giocato nonostante le nostre richieste di rinviare la partita. Oggi perché si grida allo scandalo? Che differenza c’è?”

Foto: sito ufficiale Viterbese