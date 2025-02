Caso arbitraggio, il calcio spagnolo insorge contro il Real Madrid

Il Real Madrid non ha di certo scelto la strada della diplomazia. Da diverse settimane il club di Florentino Perez è impegnato in un vero e proprio scontro con le autorità calcistiche spagnole, per via del caso legato agli arbitraggi. A questo proposito, il club campione in carica di Spagna e d’Europa ha accumulato comunicati stampa, denunce e proteste tramite il suo canale ufficiale, Real Madrid TV. Questo atteggiamento ha infastidito notevolmente varie autorità del calcio spagnolo, che hanno risposto alle denunce dei Blancos con decisione. Ieri vi riportavamo, ad esempio, le parole rilasciate da Antoine Griezmann, che a poche ore dal derby di Madrid ha attaccato direttamente la squadra rivale, accusandola di una condotta intimidatoria nei confronti della classe arbitrale. Non le ha mandate a dire neanche lo stesso Atletico, che in preparazione alla gara ha lanciato più di una sfilettata social nei confronti del Real. Buona parte delle squadre di Liga, secondo quanto raccontato da AS, hanno richiesto espressamente delle sanzioni nei confronti della società, opponendosi fortemente alle manovre e al caos generato nell’ultimo periodo. Anche Javier Tebas, presidente della Liga, ha preso la parola, e non ha risparmiato nè il club merengue né Florentino Pérez: “Vuole sempre avere ragione. Per lui, l’ideale sarebbe che tutti noi ci inginocchiassimo e gli chiedessimo perdono per aver salvato il calcio. Il Real Madrid è contro tutto. “Vuole danneggiare la competizione, non solo l’arbitraggio “, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da AS, difendendo anche il Barcellona nella vicenda Negreira. ” Ha costruito una narrazione di vittimizzazione esagerata e irrilevante con l’obiettivo di danneggiare la concorrenza. Hanno perso la testa. Hanno interpretato male il caso Negreira. Non è stato effettuato alcun pagamento agli arbitri o a nessun altro .” Da parte sua, anche il presidente della Federazione spagnola, Rafael Louzan, ha detto la sua. “Tutti hanno condannato l’atteggiamento del Real Madrid. Faremo loro capire che questa non è la strada giusta”.

Foto: Sito Real Madrid