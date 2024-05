Casini prima della finale di Coppa Italia: “Una delle partite più belle che attendiamo”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha così parlato prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta: “Una delle partite più belle che attendiamo. Stadio pieno, due squadre in forma: sono molto contento”.

Poi ha proseguito: “Anche quest’anno siamo andati in due finali europee, cosa importante per il ranking. Per questa finale abbiamo lavorato per un progetto di sostenibilità, riducendo l’emissione di anidride carbonica prodotta da un grande evento”.

Foto: sito Lega Serie A