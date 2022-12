Casini (presidente Lega Calcio): “Ridurre il numero delle squadre di Serie A? Non è una priorità”

Nella riunione di oggi, il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, ha parlato dei temi discussi e della priorità di quest’ultimi. Tra le tante problematiche affrontate, Casini ha dichiarato che il diminuire il numero delle squadre di Serie A e i l’introduzione dei playoff nel massimo campionato italiano non sono assolutamente prioritari al momento.

Sulla riduzione delle squadre ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È uno dei temi di cui abbiamo discusso, ma al momento non è assolutamente la priorità. Tali e tanti altri sono i problemi del calcio italiano, ma è importante intervenire con proposte di sistema. Il numero delle squadre di Serie A non è una priorità, perlomeno per il momento”.

Ecco le parole sui playoff: “No, non è un tema che è stato trattato. Poi ci tengo a ricordare che i nostri parametri di riferimento sono LaLiga e la Premier League: anch’esse sono vantano venti squadre e non eseguono i playoff. Prima di parlarne, bisogna fare uno studio serio. Al momento non sabbiamo parlato di questo”.

Foto: Facebook Casini