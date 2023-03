Casini: “E’ dal 1990 che in Italia non si parla degli stadi. Impianti vecchi e strutture obsolete. Siamo indietro”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervistato da Il Foglio, ha fatto il punto sulla situazione pessima degli stadi del calcio italiano.

Queste le sue parole: “L’Italia si trova in una situazione difficile, a tratti poco comprensibile per chi ci guarda dall’esterno. Impianti vecchi, con strutture inadeguate e pochissimi servizi. È dai Mondiali del 1990 che l’Italia , salvo alcuni casi virtuosi come, per esempio, gli impianti di Atalanta, Juventus, Sassuolo e Udinese, non riesce a rimettere davvero a fuoco il tema degli stadi. E comunque il 1990 è stata un’occasione non sfruttata appieno: non si tratta solo del problema delle piste di atletica attorno al campo, ma anche di alcuni impianti costruiti nell’ultimo mezzo secolo che oggi sono diventati addirittura inagibili, come accaduto a Cagliari con il Sant’Elia”.