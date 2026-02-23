Casillo sul momento del Foggia: “Siamo ultimi, ma non molliamo. Campionato lungo”

23/02/2026 | 15:30:09

Dopo il ko di ieri in casa Crotone, il Foggia è ultimo in classifica nel girone C di Lega Pro. Il presidente Giuseppe Casillo è ha parlato attraverso i propri canali social nel tentativo di risollevare gli animi della piazza: “Il rientro da Crotone non è stato dei migliori. Ma la notte porta consiglio, soprattutto dopo aver ascoltato i giudizi e le riflessioni di tante persone. Anche di chi è passato da qui soltanto per interesse, e non per amore di questi colori. Sapevamo che sarebbe stato complesso. Forse non fino a questo punto. Ma arrendersi non è nella nostra natura. Non appartiene a due famiglie che hanno fatto del lavoro costante e della dedizione il proprio stile di vita. Non appartiene ai tifosi del Foggia. C’è chi parla di mancanza di equilibrio. Può darsi.

Ma se non avessimo cambiato nulla, chi avrebbe potuto garantirci un esito diverso? Ormai è inutile voltarsi indietro. Abbiamo agito come fanno i veri imprenditori: credendo in ciò che fanno e assumendosi ogni responsabilità. Perché chi agisce può anche sbagliare, solo chi resta fermo non sbaglia mai. Ora, più che mai, l’unione deve fare la forza. Non abbiamo alternative. Saranno mesi difficili, ma ne usciremo. Ne sono convinto. Fino all’ultimo respiro”.

Foto: sito Foggia