Casillas torna al Real Madrid: sarà vice direttore generale della Fondazione del club

Iker Casillas, ex portiere e bandiera del Real Madrid, torna a casa. Dopo essersi candidato nei primi mesi dell’anno alla presidenza della Federcalcio spagnola, per poi in seguito rinunciare, Casillas torna nel club del cuore e lo farà come vice direttore generale della Fundación Real Madrid. Supporterà il lavoro del dg Julio González Ronco nelle attività della fondazione del club.

Foto: Independent