Casillas torna ad allenarsi: in campo sei mesi dopo l’infarto

Buone notizie per il Porto. Iker Casillas torna in campo sei mesi dopo l’infarto. Il portiere classe 1981 dei Dragoes, come riporta la stampa lusitana e iberica, oggi ha svolto una seduta solitaria di circa 25 minuti insieme allo staff del club portoghese. Lo spagnolo non ha ancora rinunciato all’idea di continuare a giocare a calcio, anche se per riprendere effettivamente l’attività agonistica servirà prima il via libera dei medici.

Foto: Twitter personale Casillas