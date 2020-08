Casillas si ritira, il saluto del Real: “Siamo il club della tua vita”

Iker Casillas lascia il Porto e appende i guantoni al chiodo. Dopo una carriera stratosferica, nonché campione del Mondo con la Spagna nel 2010, il portiere ex Real ha deciso di fare un passo indietro per concentrarsi al futuro lontano dai pali della porta. Il Real Madrid, che lo sta aspettando nella dirigenza, ha salutato il numero spagnolo: “Il Real Madrid CF vuole mostrare il suo apprezzamento, ammirazione e amore per una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. Iker Casillas appartiene al cuore del Real Madrid e lo sarà per sempre. Il Real Madrid vuole trasmettere a lui e alla sua famiglia l’affetto del nostro club, che è il club della sua vita”.

Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) August 4, 2020

Foto: twitter Real Madrid