Casillas si candida alla presidenza della federazione spagnola: “Rendiamola all’altezza del nostro calcio”

Possibile nuova avventura per Iker Casillas. Il portiere del Porto, ex Real Madrid, si candida ufficialmente alla presidenza della federazione spagnola. Se ne era parlato nelle scorse settimane e i sondaggi avevano mostrato che il portiere campione del mondo avrebbe potuto competere per la poltrona di numero uno del calcio iberico. Ad annunciarlo è stato lo Casillas: “Sì, mi candiderò alla presidenza della Federazione quando verranno convocate le elezioni. Tutti assieme porteremo la nostra federazione all’altezza del miglior calcio del mondo: quello spagnolo. Ho informato di questa decisione il presidente del mio club, il Porto, a cui non posso fare altro che dare i miei più profondi ringraziamenti”.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Foto: marca