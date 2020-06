Casillas rinuncia a candidarsi alla presidenza della RFEF: “Volevo un processo elettorale equo e trasparente, ma non è così”

Tramite un comunicato ufficiale, Iker Casillas, ex-portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, ha rinunciato alla sua candidatura a presidente della RFEF, la Federcalcio iberica: “Vorrei informarvi che ho deciso di non candidarmi per le prossime elezioni della RFEF recentemente convocate. Il motivo principale che mi ha portato a prendere questa decisione è l’eccezionale situazione sociale, economica e sanitaria che il nostro paese sta soffrendo, questo rende le elezioni mettersi in secondo piano. Penso che sia il momento di aggiungere e non dividere, perché il calcio e la società ne hanno bisogno. Nel campo dello sport e della federazione, devi concentrarti su come aiutare i giocatori, i club, le competizioni e le elezioni solo a logorarsi e Ci farebbero concentrare i nostri sforzi su qualcosa che oggi non è fondamentale. Non è una porta chiusa per il futuro, volevo un processo elettorale equo, trasparente e veramente partecipativo, alla ricerca del meglio per il calcio spagnolo e questa volta penso che non abbia optato per questo, spero che nelle prossime elezioni possa accadere, con me o con altri candidati. Mi metto a disposizione di CSD, RFEF, La Liga, AFE e dei loro rispettivi presidenti per qualsiasi cosa possano aver bisogno da me e sarò felice di poter collaborare per il bene del calcio. Oggi dobbiamo stare tutti insieme per andare avanti. Infine, ringrazio la mia squadra per questi entusiasmanti mesi di pre-campagna che abbiamo vissuto, le istituzioni e il mondo del calcio in generale.”

Foto: Independent