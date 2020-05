Casillas ricorda l’infarto: “Ho passato un momento difficile, è stato un dramma”

Esattamente il 1 maggio 2019, Iker Casillas, ai tempi in forza al Porto, veniva colpito da un infarto. Oggi, ad un anno di distanza, l’ex-portiere del Real Madrid ha voluto ricordare quei terribili momenti: “E così, senza accorgersene, è passato un anno. Non sono uno di quelli che guardano spesso il passato. – ha scritto su Instagram – Di solito non mi vanto di cose che sono andate bene, ma questa volta sono felice di aver superato un grosso ostacolo nella mia vita. È stato davvero un turbine di emozioni. Ha avuto paura, ho vissuto un dramma e in certo senso dosi di fantascienza. E ovviamente umorismo! #soydelosquevenlabotellamediollena #buenasnochesmundo”

https://www.instagram.com/p/B_n4hxOqikx/

Foto: Independent