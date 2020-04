Casillas: “Possiamo tornare in campo tra 3-4 mesi”. Il presidente della Liga: “Perderemmo una stagione”

ker Casillas, ex portiere di Real Madrid e Porto candidato alla presidenza della Federcalcio spagnola (RFEF), ha proposto di tornare in campo tra 3-4 messi a causa dell’emergenza Coronavirus: “Se tutto torna alla normalità, possiamo tornare a giocare tra 3-4 mesi, e riprendere quello che resta dei campionati e delle finali europee a dicembre. La prossima Coppa del Mondo è nel 2022, in questo modo possiamo abituarci”. Javier Tebas, presidente della Liga, ha risposto così: “In questo modo si perderebbe una stagione. Cosa succederebbe con i contratti delle tv e dei giocatori, firmati per varie stagioni e che ammontano a milioni di euro?”.

Foto: Mirror