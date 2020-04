Casillas: “Dopo l’infarto non riuscivo a dormire, avevo paura di camminare”

A quasi un anno di distanza dalla paura, Iker Casillas torna a parlare dell’attacco cardiaco. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di A Bola: “Alcune cose sono cambiate, principalmente nella mia testa. Ho iniziato a valutare di più i momenti. A volte noi giocatori non apprezziamo ciò che abbiamo e non crediamo di poter rendere felici molte persone e questo è cambiato un po’. Dopo l’attacco di cuore, per un mese sono stato triste, avevo paura di camminare, dormire e fare qualche sforzo fisico. Era impossibile. Ora mi sento bene. Ma prendo anche molti farmaci che mi fanno sentire bene. Penso che solo i medici possano dire quello che posso o non posso fare”.

Foto: Marca