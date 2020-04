Casillas: “Determinate l’arrivo di Conceiçao per il Porto, ha carattere e tante idee”

Iker Casillas, attuale dirigente del Porto ed ex portiere di Spagna e Real, ha parlato ai microfoni di Porto TV ha del tecnico Sergio Conceiçao: “La sua mano è stara importante per tutti noi perché ha portato quell’energia di cui il club aveva bisogno, non so se in termini di calcio o per il club in generale. Quando è arrivato in conferenze stampa ha anche mostrato il suo carattere e questo ci ha influenzato in positivo, è stato decisivo per noi per conquistare il campionato. Ha tante idee innovative e siamo contenti del suo lavoro”.