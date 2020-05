Casillas confessa: “Fu un errore lasciare il Real Madrid in quel modo”

Il 23 maggio 2015, Iker Casillas giocò la sua ultima gara con il Real Madrid. Infatti, qualche mese più tardi, lascio definitivamente i Blancos, per approdare al Porto. Nella tarda serata di ieri, il portiere spagnolo è tornato a parlare di quel momento: “Ho parlato raramente della mia partenza dal Real Madrid. – ha scritto in un post su Instagram – Ho tenuto una conferenza stampa da solo: un errore. E poi me ne sono andato. Sono passati cinque anni da quel momento. Cinque anni da quando ho attraversato il confine che mi ha portato nel Paese vicino: il Portogallo. In quel momento avevo bisogno di sentirmi di nuovo come un calciatore diverso. Fresco. Avere un nuovo ambiente, un nuovo progetto. Rinunciare ad essere esposto sempre alle critiche e comunque desideroso di migliorare. Tutti i giocatori, buoni o cattivi puntano a migliorare. E devo dire che questo c’è stato sia dal punto di vista fisico che mentale. Al Porto ho sentito tutto questo. Questa foto è della gara tra Real Madrid e Getafe, stagione 14/15. Sapevo già che sarebbe stata la mia ultima partita. L’ultima partita.”

