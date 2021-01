Casillas a Donnarumma: “Meriti di giocare in un club più ambizioso del Milan”

L’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, con un tweet al veleno ha scritto a Gianluigi Donnarumma, consigliando il portiere del Milan sul suo futuro.

Casillas ha scritto: “A mio avviso Donnarumma dovrebbe giocare in un club con maggior tradizione. Errore mio! Il Milan ha tradizione. Intendo più importanza in Europa in questo momento”.

L’ex portiere spagnolo, sapendo che Donnarumma è in scadenza nel giugno 2021, magari sta cercando di spingerlo verso il Real Madrid, anche se i pali delle merengues sono ben protetti al momento dal belga Courtois.

A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good night everyone!! See you tomorrow. Maybe…. — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 10, 2021

Foto: Independent