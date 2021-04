Casi Covid in Serie C, Ghirelli: “Preoccupato per i playoff, non vorrei parlare di ulteriore slittamento”

In Serie C stanno per chiudersi i campionati dei rispettivi gironi. Poi si inizierà con i playoff e playout, ma i casi Covid continuano ad esserci nella varie squadre. A SportChannel il presidente di lega Francesco Ghirelli ha parlato della situazione:

“E’ un campionato particolare a causa del Covid-19 che ha segnato le partite, non fosse altro che per l’assenza del pubblico. Ha dato problemi di precarietà e nel corso di questo fine campionato speriamo non determini ulteriori squilibri e problemi, dobbiamo stare attenti non è stato un anno facile. Siamo preoccupati per i playoff purtroppo, è evidente, speriamo non ci sia un ulteriore appesantimento della situazione. Io non sono superstizioso ma non mi permetterei mai di parlare di ulteriore slittamento. Al momento abbiamo margini e spazi per concludere campionato e playoff. Poi dovremo valutare cosa accadrà settimana dopo settimana”.

Foto: Sito Lega C