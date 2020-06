Casertana, irruzione in sala stampa: polvere degli estintori contro i presenti. Salta la conferenza del dg

Momenti di tensione in casa Casertana. Nel pomeriggio, ignoti hanno fatto irruzione nella sala stampa ‘Mario Iannotta’ dello stadio Pinto di Caserta e, azionando estintori, hanno spruzzato polvere contro i presenti. Il tutto è accaduto poco prima della conferenza – saltata – di presentazione del nuovo direttore generale Vincenzo Todaro. Questa la condanna del club con un comunicato ufficiale: “La Casertana FC condanna fermamente l’azione posta in essere da ignoti presso la sala stampa del Pinto – si legge nella nota ufficiale del club rossoblù – e manifesta tutto il suo disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. L’episodio, fortunatamente, non ha portato conseguenza alcuna per gli operatori dell’informazione e i rappresentanti della società presenti in sala. Il programmato appuntamento con i giornalisti si ritiene rinviato a data da destinarsi”.

⚠️ CASERTA, AGGUATO AI GIORNALISTI Poco prima della conferenza di presentazione del nuovo DG della #Casertana, un uomo ha fatto irruzione nella sala stampa dello stadio #Pinto spruzzando sui giornalisti con un estintore. Ignoti al momento i motivi del gesto.@CasertanaFC pic.twitter.com/ucoZNkhaLR — Sportitalia (@tvdellosport) June 6, 2020

Foto: Twitter ufficiale Casertana