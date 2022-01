Caserta svela: “Lapadula vuole lasciare Benevento, non sarà convocato”

Alla vigilia della gara contro il Monza, in conferenza stampa, Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha parlato anche di mercato, svelando come Lapadula abbia chiesto la cessione.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda i rinforzi non mi esprimo perché non c’è nulla di ufficiale, ma sono calciatori ottimi per questa categoria. Lapadula non verrà convocato. Quando siamo rientrati dal periodo natalizio, il calciatore ha espresso la volontà di non voler più giocare con il Benevento. Ho comunicato la scelta alla società. Pochi giorni fa ha ripetuto questa sua convinzione, non vuole scendere in campo contro il Monza. Adesso sarà la società a chiarire tutto. Ha deciso così. Rispetto le scelte, ma non le condivido. Ognuno si assume le proprie responsabilità di ciò che fa”.

Il Benevento intanto ha chiuso per Farias, svincolato dal Cagliari e per Forte dal Venezia.

Un pensiero anche per loro da parte di Caserta: “Sono degli ottimi elementi. Hanno grandi qualità, ma non mi va di parlare degli acquisti quando ancora non c’è l’ufficialità. Mi auguro di accoglierli il prima possibile”.

Foto: Twitter Benevento