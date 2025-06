Caserta si presenta a Bari: “Piazza importante, voglio riportare entusiasmo. Costruiremo su un 4-3-3”

25/06/2025 | 15:34:10

Fabio Caserta si è presentato in conferenza stampa alla piazza di Bari, come nuovo allenatore.

Queste le sue parole: “Ringrazio De Laurentiis per questa occasione. Col Catanzaro c’erano cose che non andavano nella stessa direzione, perciò abbiamo deciso di chiudere il rapporto. Poi c’è stata la chiamata del Bari e ho percepito l’entusiasmo dei direttori e del presidente che mi ha spinto ad accettare. A me il passato non interessa, conta il presente per costruire un buon futuro. Sono venuto con grandissimo entusiasmo, cerco di trasmetterlo alla squadra. Bari è una piazza importante, vorrei essere valutato sul campo e far parlare il campo in positivo e in negativo. non penso ad altro, ho solo tanta voglia di iniziare perché sono venuto tanta volte a vedere uno stadio con 50.000 persone e vorrei a ricrearlo quell’entusiasmo. L’obiettivo è questo, riuscirci vuol dire provare a fare un campionato”.

“Cercheremo di portare giocatori con entusiasmo, voglio una squadra che non subisca l’avversario e comandi il gioco. Tatticamente vogliamo esprimerci con più sistemi di gioco, perché quello arriva fino a un certo punto. Deve cambiare tanto, il sistema, serve un calcio propositivo e aggressivo. Stiamo costruendo sul 4-3-3”.

Foto: sito Perugia