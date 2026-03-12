Caserta: “Quando mi ha chiamato l’Empoli non ho dubitato. La paura non deve esserci”

Fabio Caserta si è presentato da nuovo allenatore dell’Empoli: “Arrivo con tanto entusiasmo, non mi preoccupa il momento di difficoltà. Dobbiamo pensare al presente, a ritrovare entusiasmo: ci aspettano nove finali. Serve essere uniti per raggiungere l’obiettivo. Durante la stagione possono accadere varie cose, non dobbiamo guardare la classifica ma pensare soltanto al presente. Ho trovato un gruppo di ragazzi volenteroso. Dal punto di vista mentale dobbiamo lavorare, non è semplice cambiare tre allenatori, sarà compito mio portare entusiasmo. La paura non deve esserci, serve giocare con serenità e tranquillità e farlo con i propri mezzi. Qualche elemento ha perso fiducia, con il lavoro riacquisteremo consapevolezza. Il calcio in Serie B ha ritmi alti e noi dovremmo ritrovare quell’intensità. Se non sto bene in un posto devo cambiare strada. Quando c’è stata la chiamata dell’Empoli non ho dubitato. Il futuro lo devo scrivere io, in questo momento insieme alla società. Quando mi hanno chiamato non ho pensato al contratto con il Bari perché credo in questo club, nella squadra, ma soprattutto nel mio lavoro”.

foto sito empoli