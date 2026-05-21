Casemiro raggiunge Messi e Suarez: accordo con l’Inter Miami
21/05/2026 | 12:10:55
Nuova avventura in arrivo per Casemiro al termine della stagione. L’ex giocatore del Real Madrid dovrebbe presto approdare nella MLS, nello specifico all’Inter Miami, come riporta Tom Bogert, giornalista di The Athletic , il quale indica anche che il giocatore della Seleção dovrebbe unirsi al club nordamericano dopo i Mondiali. 34 anni, per Casemiro sarà una nuova avventura lontano dall’Europa dopo gli anni d’oro al Real Madrid e l’esperienza al Manchester United degli ultimi anni.
Foto: Instagram Casemiro