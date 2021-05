Casemiro: “Qualcosa deve essere cambiato, visto che non abbiamo vinto nulla”

Delusione in casa Real che chiude la stagione con zero titoli. Il centrocampista brasiliano, Casemiro, al termine della gara contro il Villarreal ha analizzato la stagione dei blancos. “Abbiamo combattuto per tutta la stagione. Nonostante gli infortuni, il coronavirus e altre difficoltà. Fino alla fine abbiamo lottato per La Liga e per la Champions League. Tutti i giocatori sono orgogliosi di questa stagione difficile. Ma qualcosa deve essere cambiato, visto che non abbiamo vinto un solo titolo”. Poi conclude. “Questa maglia richiede la vittoria. Vincere titoli è l’obiettivo del club. Ma ripeto, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e rendiamo onore all’Atletico”.

FOTO: Twitter Casemiro