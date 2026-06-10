Casemiro, Malacia e Sancho salutano Manchester

10/06/2026 | 13:05:34

Il Manchester United ha reso noto con un comunicato sul proprio sito che Casemiro, Malacia e Sancho se andranno allo scadere del loro contratto. Ecco le parole del club: “Casemiro, Tyrell Malacia e Jadon Sancho sono tra quelli che se ne vanno, poiché i loro contratti stanno giungendo al termine. Casemiro ha goduto di quattro stagioni al club, giocando 160 partite e segnando 26 gol. Ha svolto un ruolo importante nell’aiutare lo United a vincere la Carabao Cup 2023, segnando un colpo di testa in una prestazione colossale contro il Newcastle United. Il capitano della nazionale brasiliana ha anche vinto la Emirates FA Cup nel 2024. Tyrell Malacia si è unito allo United nel 2022 e ha fatto 50 apparizioni in prima squadra. Il terzino che ha combattuto duramente contro una serie di sfortunati infortuni durante il suo periodo al club, è apparso tre volte in questa stagione. Faceva parte della squadra del giorno della partita quando abbiamo sollevato la Carabao Cup nel 2023. Jadon Sancho è arrivato all’Old Trafford nel 2021 e ha anche fatto parte della squadra vincitrice della Carabao Cup 2023. L’ala ha giocato 83 volte per il club prima di tornare al Borussia Dortmund in prestito e ha anche fatto trasferimenti temporanei a Chelsea e Aston Villa. Tutti al club vorrebbero ringraziare Casemiro, Tyrell e Jadon per i loro contributi al Manchester United e augurare loro buona fortuna per il futuro”.

Foto. X Manchester United