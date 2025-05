Casemiro: “Godiamoci l’arrivo di Ancelotti. Parlare del mio ritorno in Nazionale è difficile”

16/05/2025 | 20:15:30

Il centrocampista brasiliano Casemiro a ESPN ha espresso il suo entusiasmo per l’imminente nomina di Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico della nazionale verdeoro: “Dopo l’addio di Tite, credo che lui fosse la scelta più naturale. Il Brasile aveva bisogno di un professionista del suo calibro, un nome di spicco che impone rispetto. È eccezionale, incredibile il modo in cui parla di calcio, la profondità con cui capisce il gioco. Godiamoci questo momento, perché a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte, quando parla di calcio emana carisma ed ha la capacità di spingere i giocatori a dare il meglio, a tirare fuori le loro migliori qualità”..

Poi ha proseguito: “Sono felice che un allenatore della sua statura stia guidando la nazionale brasiliana, ma sono un po’ dispiaciuto che sia solo per un breve periodo. Lo conosco personalmente, molto bene, e un anno… non è abbastanza. Avremmo avuto bisogno di più tempo. A mio avviso, date le circostanze, avrebbe dovuto unirsi alla squadra prima.”

Infine, su un suo ritorno in Nazionale: “Parlare del mio ritorno in nazionale è difficile. Sembra inevitabile, soprattutto con un tecnico di tale grandezza: naturalmente si è più vicini alla vittoria. Certo, voglio ribadire che non c’è alcuna garanzia che il Brasile vincerà ora. Ma quando un allenatore di questo livello prende in mano la nazionale, il desiderio di tornare cresce sicuramente.”

Foto: Instagram Casemiro