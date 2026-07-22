Casemiro: “Darò tutto quello che ho per ricambiare l’affetto e la fiducia che l’Inter Miami mi ha dimostrato”

22/07/2026 | 19:28:34

Il nuovo acquisto dell’Inter Miami, Casemiro, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Ciò che mi motiva di più, e credo che questo valga per ogni giocatore, è vincere e continuare a crescere. Il progetto che il Club mi ha presentato, insieme all’impegno profuso da tutti per portarmi qui, significa molto per me. Sono incredibilmente grato e non vedo l’ora di iniziare per poter ripagare questa fiducia, non solo durante i 90 minuti della partita, ma anche ogni giorno in allenamento. Tutto quello che posso dire è grazie, e darò tutto quello che ho per ricambiare l’affetto e la fiducia che il Club mi ha dimostrato”.

Foto: sito Inter Miami