Casemiro: “Convocato dal Brasile perché lo merito, non perché conosco Ancelotti”

09/06/2025 | 12:07:20

Intervenuto in conferenza stampa, Casemiro ha commentato la notizia del suo ritorno tra i convocati del Brasile, che ha scaturito anche qualche polemica visto il suo rapporto con il nuovo CT Ancelotti: “Sono felice di essere tornato in nazionale, di essere tornato a giocare un buon calcio. Non sono qui perché conosco l’allenatore, ma per merito”.

Foto: Instagram FIFA