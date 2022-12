Casemiro annuncia l’addio di Tite: “E’ un momento difficile, ma arriverà un nuovo allenatore”

Casemiro ha parlato del suo presente e del futuro del Brasile nell’intervista post partita. Il brasiliano ha annunciato che Tite non sarà più l’allenatore del Brasile: “Ho 30 anni. Certo, ci sono sempre ragazzi, ma ho sempre 30 anni, sto vivendo il momento più bello della mia carriera, sono molto felice nel club in cui mi trovo. Ho perso un’occasione come tutti, ma dobbiamo capire soprattutto che ora arriverà un nuovo allenatore. Bisogna avere rispetto. E’ un momento difficile per parlare, ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo avere tranquillità e testa”.

Foto: Instagram Fifa