Durante l’intervista concessa ad AS, il centrocampista del Manchester United, Casemiro, ha così parlato di Carlo Ancelotti: “Nessuno vince tanti titoli solo per essere simpatico, anche se effettivamente lo è. Per Ancelotti ho un affetto speciale, per me è nella top-3 degli allenatori che ho avuto, insieme a Zidane, ovviamente, e a Tite, che è stato il selezionatore del Brasile“.

Foto: Instagram Real