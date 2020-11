Casemiro: “Al Real si vive per vincere la Champions. Vogliamo il primo posto nel girone”

Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha parlato così a Uefa.com alla vigilia della gara contro l’Inter:

“La Champions è speciale. Al Real ogni partita è importante ma prima di una gara di Champions l’atmosfera cambia. Non c’è da meravigliarsi che il Real abbia vinto così tanti trofei. Tutti respiriamo qui l’aria della Champions e tutti viviamo per vincerla. Vogliamo il primo posto nel girone, è ancora possibile e dipende da noi. Abbiamo già fatto all’andata una grande partita contro l’Inter, possiamo solo crescere.

Sappiamo che è un girone difficile: lo Shakhtar ha brasiliani di grande qualità, il Borussia sta facendo molto bene in Germania, l’Inter è una grande squadra, con una tradizione importante e un allenatore che ha un’idea di gioco molto chiara”.

Foto: Marca