Casemiro: “Addio allo United? Decisione definitiva. Le ultime partite saranno difficili emotivamente”

27/03/2026 | 18:20:31

Casemiro ha parlato così del suo addio imminente al Manchester United: “Mi trovo ancora molto bene a Manchester, ma credo che l’annuncio sia ormai ufficiale. Credo davvero che la decisione sia presa e definitiva. Mi sto divertendo in questo momento. Credo che ci saranno momenti difficili a livello emotivo in queste ultime partite al Manchester United” le parole riportate da The Athletic.

Foto: Instagram Casemiro