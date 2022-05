Casale suona la carica: “Fatal Verona? Ci proveremo di nuovo. Vogliamo il record di punti”

Alla vigilia della sfida contro il Milan, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Nicolò Casale il quale a riguardo ha rilasciato queste dichiarazioni soffermandosi sulla storica Fatal Verona: “Ho tanti parenti e amici che mi hanno raccontato quel che è accaduto nel 1973 e 1990, dopo ho letto diversi articoli a riguardo. Sono state partite storiche, imprese. Noi ci proveremo di nuovo, non tanto perché Verona sia fatale al Milan per lo Scudetto. Conta per noi, per conquistare un’altra vittoria che ci permetterebbe di arrivare a 55 punti, il record di sempre dell’Hellas in A.”

FOTO: Casale-Instagram-personale