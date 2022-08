Casale si presenta alla Lazio e conferma: “Sarri ha spinto per il trasferimento”

Prima di continuare a preparare la stagione con i suoi nuovi compagni, il neo-acquisto della Lazio Nicolò Casale si è presentato ai tifosi nel corso di una conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio a Formello. In particolare, l’ex difensore del Verona ha confermato l’importanza di Sarri nel trasferimento: “Mi ha voluto fortemente, ha spinto molto per il trasferimento. Ho fatto un pensiero al passato a quanti grandi difensori siano cresciuti con lui in panchina”. Poi, ha proseguito: “L’ultima partita di campionato l’ho giocata contro la Lazio, sapevo dell’interesse ma non sapevo nulla della trattativa. Ero concentrato sulla partita, poi mi sono trovato qui in poche settimane e sono molto felice. Nonostante le voci, volevo fortemente venire qui. È un bel salto la Lazio, fino a due stagioni fa giocavo in B. Con Sarri cambia il modulo e dovrò adattarmi molto velocemente, con questi compagni e questo grande allenatore sarà tutto più semplice”.

Foto: Instagram Casale