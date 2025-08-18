Barcellona, Casadó nelle idee del Real Betis: il sondaggio

18/08/2025 | 10:50:24

Marc Casadó è un oggetto del desiderio del Real Betis. Il calciatore in forza al Barcellona è stato sondato dal club di Siviglia che cerca un valido rimpiazzo a Johnny Cardoso, ceduto recentemente all’Atletico Madrid. Valutazione di 30 milioni di euro, stando a quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Sport. Una cifra lontana dalla idee del Betis che al momento si è limitato a una semplice richiesta informazioni.

Foto: Instagram Casadó