Casadei: “Il Toro è il club perfetto per me. Derby, abbiamo tanta fame, non temiamo la Juve”

07/11/2025 | 10:18:40

Cesare Casadei, calciatore del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Come lo immagino il derby? Emozionante. Ne conosciamo il valore per noi, per la società, per i tifosi. È il mio primo derby: la prima cosa che mi viene mente è che sarò sommerso dalle emozioni. L’importante sarà saperle gestire, restare concentrati e non farsi prendere troppo dal momento per fare quello che bisogna fare. Pur consapevoli della forza della Juventus, in queste partite possono incidere la mentalità, l’atteggiamento e il cuore. Questo Toro ha grande fame”.

Giocherà contro l’ex ct che per primo la convocò in Nazionale maggiore. “Molte volte capita che ci si incroci dopo aver vissuto un’esperienza insieme. Ma dal momento che si è in campo, non si hanno amici. Sarà senza dubbio bello rivedere il mister, ma sapendo che oggi è l’allenatore della Juve…

Quanto penso a un ritorno in Azzurro? “Per me sarebbe una grande soddisfazione tornare in Nazionale. Ma so che l’unica strada è fare bene con il Toro”.

Rifarebbe la scelta di venire al Torino? “Assolutamente la rifarei: ribadisco che il Toro è il club perfetto per me. Avevo bisogno di fiducia e di sentirmi importante, qui ho trovato tutto questo”.

Foto: Instagram personale