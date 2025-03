Casadei: “I complimenti dal tecnico della Nazionale sono motivo di orgoglio e motivazione di più per continuare a lavorare”

Inizia il raduno della Nazionale italiana guidata da Spalletti. Gli azzurri saranno impegnati nel doppio confronto con la Germania in UEFA Nations League. Il tecnico toscano a deciso di convocare per la prima volta Casadei, che dopo l’esperienza in Premier League con il Chelsea, è tornato a giocare nel massimo campionato italiano con la maglia del Torino. Proprio il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa, ed ha parlato dei primi attestati di stima dell’allenatore: ” Sta arrivando tutto molto in fretta, sinceramente io cerco solo di restare concentrato sul presente, di fare quello che posso. Penso a lavorare giorno per giorno, è sempre un piacere ricevere complimenti dal ct ed essere convocato è motivo di orgoglio. Io cerco di fare il massimo, come ho detto i complimenti dal tecnico della Nazionale sono motivo di orgoglio e motivazione di più per continuare a lavorare”. Ha poi fatto il punto sulla sua avventura al Torino: “Sono molto contento, penso che il mio inserimento nel gruppo sia stato aiutato dalla fiducia che ho sentito fin dall’inizio. Era quello che cercavo, una squadra dove potessi giocare il più possibile e ritrovare la continuità che mi mancava. Sono molto contento, devo ringraziare il mister, lo staff, i compagni”.

Foto: Casadei; Instagram personale