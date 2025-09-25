Casadei: “Dobbiamo creare di più e crescere. Siamo felici della vittoria”

25/09/2025 | 23:23:12

Cesare Casadei ha commentato la vittoria del Torino contro il Pisa ai microfoni di Mediaset: “Siamo molto contenti della vittoria, ora testa al campionato. Sicuramente, non importa chi segna: cerchiamo tutti di dare il massimo e se arriva il gol, sono ancora più contento. Dobbiamo creare di più a livello di gioco, cresceremo tanto e proveremo in tutti i modi a migliorare in fretta”.

FOTO: Instagram Torino