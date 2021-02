Carvalhal furioso per la direzione di gara: ” C’era un rigore solare per noi. Prestazione scarsa della terna arbitrale”

Carlos Carvalhal, allenatore del Braga, intervenuto ai microfoni della UEFA, ha parlato così del match perso con la Roma: “I miei giocatori sono stati stoici. Il gol all’inizio ci ha gelato, ma siamo rimasti aggrappati molto bene. Abbiamo spinto la Roma a una partita difensiva, abbiamo avuto tre o quattro occasioni per segnare. Dovevamo essere più concreti. Il secondo tempo è stato simile al primo, ma c’era un rigore solare per noi. Non capisco come l’arbitro e il Var non lo abbiamo visto. Abbiamo giocato bene anche in inferiorità numerica ma la Roma ha segnato il secondo gol e questo complica i piani per il ritorno. Siamo in una posizione di difficoltà, ma ci sono ancora altri 90 di gioco. Ma in tutta onestà, la squadra arbitrale ha fatto vedere una prestazione complessivamente scarsa. Questa partita meritava un’altra squadra arbitrale. Poi il primo cartellino giallo per Esgaio non c’era mentre il secondo era giusto. La prestazione complessiva della squadra è stata però di grande carattere”.

Foto: Twitter